Минфин подготовит предложения по оптимизации состава органов исполнительной власти

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минфин РФ в 2020 году подготовит предложения по оптимизации состава, численности и расходов федеральных органов исполнительной власти. Об этом говорится в итоговом докладе "Об основных результатах деятельности Минфина РФ в 2019 году и задачах органов финансовой системы РФ на 2020 год".

"В целях повышения эффективности управления бюджетными расходами в 2020 году целесообразно подготовить предложения в отношении конкретных федеральных органов исполнительной власти по оптимизации состава, численности и расходов федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений", - говорится в докладе.

Согласно документу, значительные расходы федерального бюджета предусматриваются на содержание в структурах федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений подразделений, занятых решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности.

Отмечается, что сложившаяся система государственного управления РФ характеризуется избыточностью и дублированием функций органов государственной власти, а также наличием тенденции к постоянному увеличению их количества. При этом система государственного управления обладает существенным потенциалом к оптимизации. "В целях оптимизации расходов федерального бюджета на содержание органов государственной власти и подведомственных им организаций, созданных в целях оказания услуг (выполнения работ) в интересах органов-учредителей, предлагается создать реестр функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти, определив его структуру и разработав порядок его формирования и ведения", - отмечается в материале.

По данным Минфина, ведение указанного реестра в электронном виде позволит на постоянной основе осуществлять мониторинг функций федеральных органов исполнительной власти и своевременно реагировать на увеличение количества функций, приводящее к их дублированию.

Либерализация валютного законодательства

Минфин в 2020 году планирует продолжить либерализацию валютного законодательства РФ.

"Направлением деятельности Минфина России в 2020 году продолжает оставаться дальнейшая либерализация норм валютного законодательства в отношении валютных операций юридических лиц - резидентов и граждан", - отмечается в докладе.

По данным Минфина, первоочередными задачами в валютной сфере являются, в частности, внесение изменений в законодательство РФ для обеспечения функционирования федеральной государственной информационной системы "Одно окно" для организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме.

Также планируется либерализация норм валютного законодательства путем установления дополнительных разрешенных случаев совершения валютных операций между резидентами по счетам, открытым в банках, расположенных за пределами РФ.

Кроме того, предполагается снятие ограничений на расчеты в иностранной валюте между резидентами по договорам импортного факторинга и сокращение административных барьеров при реализации резидентами за наличные денежные средства выставочных образцов ювелирных изделий на международных выставках, проводимых за пределами территории РФ.