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"Лаборатория Касперского" заявила о росте киберугроз при работе сотрудников из дома

Как отметили в "Лаборатории Касперского", рост киберугроз произойдет из-за того, что к инфраструктуре компании станет подключаться значительно больше потенциально зараженных устройств

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" заявила о возможном росте киберугроз в случае перевода сотрудников на работу из дома.

"Перевод сотрудников на работу вне офиса может повлечь определенные риски. Так, с переходом на такой формат возрастет число удаленных соединений с офисом. Люди будут пользоваться инструментами удаленного доступа к привычной рабочей технике, это потребует дополнительных мер безопасности, как минимум, для организаций, которые раньше или вообще не настраивали удаленный доступ, или практически не пользовались им", - поясняет антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Денис Легезо, слова которого приводит пресс-служба компании.

Рост киберугроз произойдет из-за того, что к инфраструктуре компании станет подключаться значительно больше потенциально зараженных устройств и вырастет объем трафика данных, который должен шифроваться, подчеркивает эксперт.

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