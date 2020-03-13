Мантуров рассказал о преимуществах "слабого" рубля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Для большинства отраслей промышленности изменение курса рубля в сторону удешевления - это определенный плюс и повышение конкурентоспособности на внешних рынках. Но при этом есть ряд предприятий и отраслей, где используется еще существенная часть иностранных комплектующих, чтобы это не повлияло на увеличение цены конечной продукции", - сказал министр.