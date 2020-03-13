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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Мантуров рассказал о преимуществах "слабого" рубля

По словам главы Минпромторга, ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей промышленности в России
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Для большинства отраслей промышленности изменение курса рубля в сторону удешевления - это определенный плюс и повышение конкурентоспособности на внешних рынках. Но при этом есть ряд предприятий и отраслей, где используется еще существенная часть иностранных комплектующих, чтобы это не повлияло на увеличение цены конечной продукции", - сказал министр.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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