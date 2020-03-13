Авиакомпания "Россия" начнет выполнение вывозных рейсов из Чехии 16 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", начнет выполнение вывозных рейсов из Чехии 16 марта, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании. Ранее власти Чехии сообщили, что в ночь на 16 марта будет запрещен въезд на территорию республики иностранцам без вида на жительство.

"На данный момент авиакомпания будет оперативно корректировать рейсы в Чехию. Рейсы будут использовать для вывоза пассажиров из Чехии с 16 марта", - сообщил представитель авиакомпании.