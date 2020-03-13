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Инвестиции в реконструкцию железнодорожного вокзала Махачкалы составят 1 млрд рублей

Планируется открытие новых направлений пассажирского сообщения

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Реконструкцию железнодорожного вокзала в Махачкале планируется начать в ближайшее время, инвестиции ОАО "РЖД" в этот проект составят около 1 млрд рублей, сообщил в пятницу на заседании коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана глава министерства Ширухан Гаджимурадов.

"В ближайшее время ОАО "РЖД" планирует масштабную реконструкцию махачкалинского вокзала, стоимостью работ - около 1 млрд рублей. Планируется также открытие новых направлений пассажирского сообщения", - сказал Гаджимурадов.

По его словам, реконструкция вокзала предусмотрена соглашением между Республикой Дагестан и ОАО "РЖД", которое было подписано в 2019 году на международном инвестиционном форуме в Сочи. Также в рамках этого соглашения по просьбам жителей республики были введены дополнительные пригородные поезда на направлениях Махачкала-Хасавюрт и Дербент-Граница.

Министр добавил, что в 2019 году отмечен рост пассажиропотока на железнодорожном транспорте в республике. "В 2019 году Махачкалинским территориальным управлением СКЖД было перевезено 1475,3 тыс. пассажиров (рост к 2018 году 17%), в том числе в пригородном сообщении - 778 тыс. пассажиров (рост к 2018 году 39%)", - сказал Гаджимурадов.

Объем грузоперевозок на железной дороге, по данным министра, вырос на 2% по отношению к 2018 году и составил более 2,6 млн тонн.

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