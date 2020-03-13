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Минкультуры подало иск к продюсерам фильма "Дикая лига"

Причиной иска стал срыв сроков производства фильма

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ подало иск к продюсерскому центру "Новое время" на 3,2 млн рублей за срыв сроков производства фильма "Дикая лига", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства.

"Иск на сумму 3 млн 153 тыс. 82,19 руб. подан в связи с неисполнением обязательств (нарушены сроки исполнения соглашения) по игровому национальному фильму "Дикая лига", - сказали в пресс-службе.

В картотеке Арбитражного суда Москвы указано, что иск поступил в суд 10 марта, 13 марта заявление было принято "к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства".

В январе 2019 года занимавший на тот момент пост министра культуры РФ Владимир Мединский говорил на встрече с Дмитрием Шмулевичем, финдиректором продюсерского центра "Новое время", что Минкультуры России оштрафует создателей фильма "Дикая лига" за срыв сроков производства. По словам Мединского, картину должны были сдать еще в декабре 2018 года. Шмулевич ответил на это, что фильм "находится в активной фазе постпродакшна", и добавил, что картина выйдет в ноябре 2019 года.

В результате фильм вышел на экраны 24 октября 2019 года. Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), общие сборы картины составили 3,4 млн рублей. При этом объем выделенных на киноленту средств составлял 50 млн рублей.

Фильм рассказывает о зарождении футбола в России в начале ХХ века. В нем сыграли Иван Охлобыстин, Владимир Яглыч, Дмитрий Назаров и Олеся Судзиловская. В картине также принимали участие футболист Артем Дзюба и другие игроки сборной России.

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Россия
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