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Московское предприятие в 2020 году безвозмездно передаст Дагестану 20 автобусов

В регионе также намерены приобрести 10 автобусов, адаптированных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Московское транспортное предприятие ГУП "Мосгортранс" в марте безвозмездно передаст Дагестану 20 пассажирских автобусов "ЛиАЗ" в комплекте с системами диспетчерского управления, сообщил в пятницу на заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана глава министерства Ширухан Гаджимурадов.

"В 2019 году министерством проработан вопрос безвозмездной передачи для нужд республики из ГУП "Мосгортранс" 20 единиц автобусов марки "ЛиАЗ" в комплекте с автоматизированными системами диспетчерского управления наземным городским пассажирским транспортом и контроля проезда. Получение техники запланировано в марте текущего года", - сказал Гаджимурадов.

Кроме того, по его словам, за счет государственной программы "Доступная среда" в 2020 году планируется приобрести 10 автобусов, адаптированных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. "В республиканском бюджете на указанные цели предусмотрено 30 млн рублей", - добавил министр.

Он отметил, что в 2019 году в Махачкале было приобретено 50 автобусов "ПАЗ" и 320 "Газель Некст", подвижной состав был полностью обновлен на 10 городских маршрутах и частично - на двух маршрутах.

По данным республиканского Минтранса, на межмуниципальных маршрутах Дагестана в настоящее время работает 91 перевозчик, в том числе 56 индивидуальных предпринимателей и 35 юридических лиц. Всего в республики утверждено 466 межмуниципальных маршрутов, на которых задействовано около 3 тыс. единиц пассажирского транспорта.

Теги
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