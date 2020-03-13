Крупные IT-компании и вендоры в России меняют формат работы из-за коронавируса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Крупные IT-компании, производители электроники и операторы связи в России переводят своих сотрудников на удаленную работу и постоянно информируют о мерах профилактики распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пятницу представители компаний.

Все опрошенные ТАСС компании подтверждают соблюдение рекомендаций и предписаний российских властей в связи с коронавирусом, подчеркивая, что безопасность сотрудников является безусловным приоритетом. Так, в российском офисе Samsung заявили, что прилагают все усилия, чтобы минимизировать влияние ситуации на деятельность компании. Представитель Huawei подчеркнул, что компания проводит постоянную дезинфекцию, проверяет температуру сотрудников, отправляет на карантин побывавших в странах, где распространен коронавирус, а также ограничивает командировки, переводя общение в конференц-связь. В Xiaomi при этом лишь отметили, что подчиняются всем требованиям и мерам, введенным в связи с этой ситуацией.

В Microsoft следят за ситуацией и принимают все меры для защиты персонала. Так, в компании работает международная группа реагирования на проблемы, связанные со здравоохранением, которая принимает меры на основе оценки риска, сообщаемой мировыми органами здравоохранения, а также внутренними и внешними экспертами. "Мы советуем сотрудникам избегать поездок в регионы с активным COVID-19 без особой необходимости. Мы предоставляем сотрудникам рекомендации по работе на дому с учетом развития ситуации", - заявили в компании.

О том, что часть европейских офисов, включая московский, мессенджера Viber перешли на удаленную работу, рассказала директор по глобальному развитию Rakuten Viber Анна Знаменская. По ее словам, сотрудникам компании во всех странах, включая Россию, рекомендовано воздерживаться от командировок и поездок в общественном транспорте в часы пик, а также не выезжать в зоны повышенной активности вируса по личным делам. Если же поездка состоялась, работнику следует уйти на карантин, добавила Знаменская.

Крупнейший в России онлайн-кинотеатр Ivi также готовится перейти на удаленную работу. "После первых сообщений о коронавирусе мы закупили индивидуальные антисептики для рук и организовали раздачу гигиенических масок и респираторов. Даже в случае необходимости полного перехода на дистанционную работу компания операционно и технически готова стартовать в этом режиме", - сообщили в Ivi.

Российские IT-гиганты и операторы связи просвещают сотрудников и готовятся к удаленке

"Яндекс" в пятницу рекомендовал своим сотрудникам перейти на следующей неделе на удаленный режим работы, говорилось в письме сотрудникам компании. В случае же необходимости быть на рабочем месте работникам компании рекомендовано воздержаться от использования общественного транспорта в часы пик и пользоваться каршерингом "Яндекса", поездки на котором компания обещает возместить.

Аналогичную рекомендацию по работе из дома разослали сотрудникам и в Rambler Group, отметив, что компания полностью операционно и технически готова к переходу на дистанционную работу, а также ввела меры по противодействию распространению коронавируса. Mail.ru Group при этом пока что только рекомендуют своим сотрудникам, вернувшимся из стран с коронавирусом, работать удаленно с полным сохранением заработной платы и всех условий. В компании регулярно делятся с сотрудниками актуальной информацией через почту и на внутреннем портале.

При этом все компании делают акцент на том, что постоянно информируют своих сотрудников о мерах профилактики инфекционных болезней, имеют возможность оперативного реагирования на любую ситуацию, связанную с возможным распространением вируса.

Российские операторы связи также выразили готовность перейти на удаленную работу в случае необходимости, в некоторых из них уже давно функционируют специальные системы для дистанционной работы. Например, "Билайн" в пятницу разослал своим сотрудникам письмо, где сообщил о возможности для любого сотрудника работать удаленно с 16 марта и до конца месяца через специальную систему BeeFree, но при согласовании с руководством.

В "Мегафоне" тоже располагают всеми необходимыми для удаленной работы ресурсами и проводят информирование сотрудников о мерах профилактики вирусных заболеваний и санитарную обработку рабочего пространства, а в МТС полностью приостановили деловые поездки сотрудников за границу и рекомендуют по возможности ограничить деловые поездки по РФ, заменив их дистанционным форматом участия в мероприятиях.