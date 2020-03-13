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"Яндекс" планирует открыть детские разделы внутри своих сервисов

Руководитель детских продуктов медиасервиса "Яндекса" Светлана Перловская сообщила, что сейчас самым популярным у детской аудитории является голосовой помощник "Алиса"

СУЗДАЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Ориентированные на детскую аудиторию разделы появятся в сервисах "Яндекса". Об этом руководитель детских продуктов медиасервиса "Яндекса" Светлана Перловская сообщила в пятницу в ходе дискуссионной панели на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

"Нам кажется, что мы в будущем должны создать такую большую систему детских продуктов, которые будут объединять между собой разные потребности детей и их родителей", - сказала она.

По словам Перловской, сегодня самыми востребованными у детской аудитории продуктами "Яндекса" являются голосовой виртуальный помощник "Алиса" и детский профиль интернет-сервиса "Кинопоиск". Говоря о перспективах развития детского направления, Перловская отметила, что для компании важно использовать возможности платформы для "построения связи между "смотрением и электронной коммерцией". Например, адаптировать сервис "Яндекс.Лавка" для доставки продуктов, брендированных мультфильмами.

"[Это] фокусное направление внутри нескольких разных продуктов, которые связаны между собой экосистемой "Яндекса". Есть договоренность между несколькими продуктами о том, что они не делают новые продукты, делают у себя условные детские разделы. У этого разные сроки", - добавила она.

XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит в Суздале с 11 по 16 марта. Он является смотром всех видов анимации, произведенной на территории России или гражданами России и Белоруссии, работающими в других странах. Победителями фестиваля в разные годы и в разных номинациях становились Андрей Хржановский ("Лев с седой бородой"), Зоя Трофимова ("Мелочь", "Рождество"), Юрий Норштейн ("Русский сахар"), Константин Бронзит ("На краю земли", "Кот и лиса"), Александр Бубнов ("Шерлок Холмс и доктор Ватсон").

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Россия
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