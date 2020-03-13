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Bloomberg: ОАЭ намерены продавать нефть со скидкой в $2,75 за баррель

Такое решение нефтяная компания ADNOC приняла из-за "беспрецедентных рыночных условий"

ТАСС, 13 марта. Национальная нефтяная компания ОАЭ ADNOC объявила, что намерена в апреле продавать нефть со скидкой в $2,75 за баррель по отношению к бенчмарку - сорту Dubai. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что такое решение ADNOC приняла из-за "беспрецедентных рыночных условий". Как указывает агентство, в итоге цена будет на $4,63 ниже, чем установленная компанией на март.

В среду ADNOC заявила, что с апреля увеличит добычу нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки и повысит производственные мощности до 5 млн баррелей в сутки.

В четверг агентство Bloomberg также информировало о планах Саудовской Аравии утроить поставки нефти в Европу по сниженной цене в $25 за баррель.

По данным на 20:56 мск цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,55% - до $34,4 за баррель.

6 марта на встрече ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о продлении договоренностей о снижении добычи нефти, действовавших с 2017 года, после марта. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель. На следующий день цена нефть достигла $35 за баррель, отыграв часть утраченных позиций.

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ОАЭ
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