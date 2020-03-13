Власти Карелии зафиксировали рост инвестиций в основной капитал по итогам 2019 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Карелии по итогам 2019 года составил 48,1 млрд рублей при прогнозируемом показателе в 42,5 млрд рублей. Об этом в пятницу по итогам расширенного заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства и совета по улучшению инвестиционного климата сообщила пресс-служба правительства республики.

"Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 48,1 млрд рублей, хотя запланированный объем инвестиций на 2019 год - 42,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поступательный инвестиционный рост правительство региона отмечает в течение последних трех лет. При этом в 2019 году усилилось влияние малого бизнеса, его доля в общем объеме составила 33%. По данным корпорации развития республики, в прошлом году удалось также достигнуть установленных показателей национальных проектов, связанных с малым и средним предпринимательством.

В 2020 году власти региона продолжат поддерживать предпринимателей, в частности, готовых развивать в республике направления туризма и экспорта продукции. Так, инвесторы получат новые возможности вернуть вложения. Бизнес сможет компенсировать 75% от суммы затрат по договорам финансовой аренды с российскими лизинговыми компаниями, также в Карелии начнут возмещать 90% затрат на присоединение к сетям тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения для реализации инвестиционных проектов. Обе меры поддержки не ограничены по сумме субсидии.

"Кроме того, в 2020 году в рамках муниципальных программ введены меры поддержки по возмещению затрат на приобретение горюче-смазочных материалов субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты и на приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров и вывода из оборота маркированных товаров", - отметили в пресс-службе правительства Карелии.

По итогам заседания власти также отметили положительные тенденции по сравнению с предыдущим годом в сфере обрабатывающих производств, уровне заработной платы и пенсий, а также оборота розничной торговли и ввода жилых площадей.