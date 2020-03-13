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Кабмин компенсирует регионам 30 млрд рублей по налоговым вычетам на инвестпроекты

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что совместно с Минэкономразвития подготовлены проект порядка предоставления этих ресурсов и проект порядка предоставления налогового вычета

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство России в 2020 году выделит 30 млрд рублей на компенсацию регионам выпадающих доходов от предоставления налогового вычета по инвестиционным проектам, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

На совещании у премьер-министра России по развитию Костромской области в четверг Силуанов напомнил, что с 2020 года действуют дополнительные меры для регионов по использованию инвестиционного налогового вычета.

"Предусмотрели дополнительные ресурсы в сумме 30 млрд рублей в бюджете на текущий год и предстоящую трехлетку с тем, чтобы компенсировать до двух третей от объемов снижения доходов в результате применения такого налогового вычета", - сказал Силуанов.

Он отметил, что совместно с Минэкономразвития подготовлены проект порядка предоставления этих ресурсов и проект порядка предоставления налогового вычета.

"Сразу хочу сказать, что не по всем таким инвестициям предусматривается у нас налоговый вычет. Речь идет о том, что по организациям - субъектам естественной монополии, по добыче полезных ископаемых, по транспортировке, мы пока не рекомендуем коллегам предоставлять налоговый вычет", - добавил министр.

Силуанов рассчитывает, что инструмент будет активно внедряться в 2020 году. "В первую очередь, конечно, мы говорим о том, что надо развивать малое и среднее предпринимательство, те отрасли, которые дадут наибольший эффект с точки зрения и занятости, и добавленной стоимости", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Он отмечал, что сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять эту трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но "они редко используют такую возможность".

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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