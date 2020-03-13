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Трамп заявил, что США закупят большой объем нефти для стратегического резерва

Соединенные Штаты купят нефть с учетом ее низкой цены

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты закупят большой объем нефти для своего стратегического резерва с учетом ее низкой цены. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

"Исходя из [низкой] цены на нефть, я поручил министру энергетики закупить большой объем нефти по очень хорошей цене для стратегического нефтяного резерва [страны]. Мы заполним его до самого верха", - отметил глава государства.

По словам американского лидера, данное решение позволит "сэкономить американским налогоплательщикам миллиарды и миллиарды долларов, а также поможет промышленности" США. Трамп подчеркнул, что покупка такого значительного объема нефти "была бы невозможна неделю назад", а решение принято "в нужное время, в нужном месте".

Во вторник Министерство энергетики США приняло решение отменить запланированную продажу нефти из стратегического нефтяного резерва.

Россия и Саудовская Аравия создали соглашение ОПЕК+, в котором участвовали 24 страны, в конце 2016 года, когда цены на нефть долгое время находились на низких уровнях и даже опускались до 28 долларов за баррель. С начала 2017 года сделка заработала, участники начали сокращать добычу, что позволило цене нефти впервые за два года превысить отметку 40 долларов за баррель. Соглашение неоднократно продлевалось, однако на встрече в Вене 6 марта 2020 года стороны уже не смогли договориться о пролонгации договоренностей после марта. В апреле все участники сделки вправе восстанавливать добычу на свое усмотрение, Саудовская Аравия уже объявила о планах добывать на пределе мощностей, чтобы занять рынки.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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