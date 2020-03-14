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WSJ: США вывели из-под действия пошлин на товары из Китая некоторые медпринадлежности

По данным издания, большинство медицинских товаров останутся под действием ограничительных мер
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НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Власти США вывели из-под действия таможенных пошлин на продукцию из Китая некоторые медицинские принадлежности. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова пресс-секретаря аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

По информации издания, из-под действия пошлин будут выведены медицинские халаты, одноразовые перчатки, простыни, пакеты для отходов. При этом большинство медицинских товаров, отмечает газета, все еще находятся под действием ограничительных мер. Издание уточняет, что в отношении перечисленных категорий продукции действовал пакет пошлин на товары стоимостью 200 млрд долларов, введенный в сентября 2018 года. Исключение было сделано на фоне распространения в США и мире нового коронавируса.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1920, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории.

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