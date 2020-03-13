{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мировые рынки в целом вернулись в "зеленую зону" после рекордного падения в течение недели

Сильнее всего просели биржи Южной Кореи и Японии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Одна из худших недель в истории мировых фондовых рынков завершилась ростом индексов на большинстве крупных торговых площадок, свидетельствуют в пятницу данные торгов. Тем не менее нигде не удалось полностью отыграть потери, которые рынки несли начиная с "черного понедельника" на фоне беспрецедентного падения нефтяных котировок сразу на 30% и опасений из-за пандемии коронавируса.

Сильнее всего просели биржи Южной Кореи и Японии, основные индексы которых находятся на минимумах за несколько лет.

Россия восстанавливается

Торги на Московской бирже завершились в "зеленой зоне" после трех дней непрерывного падения, включившего в себя два серьезных обвала во вторник и четверг.

Индекс Мосбиржи поднялся на 1,3%, до 2316,38 пункта, РТС - на 2,6%, до 991,69 пункта, хотя в течение дня их рост достигал 5,7-8,7%. Таким образом, оба индекса так и не отыграли потери, понесенные за неделю. По сравнению с уровнем закрытия 6 марта они снизились на 14,82% и 21,14% соответственно.

На эту тему
Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

Рубль также укрепил позиции: к моменту завершения торгов на Московской бирже курс доллара снизился на 1,74% - до 73,55 рубля, евро - на 2,58%, до 81,36 рубля. В течение недели американская валюта в моменте стоила дороже 75 рублей, а европейская - более 85.

Небольшое падение Китая

На фоне резкого снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Китае биржи чувствуют себя относительно хорошо.

Основные индексы торговых площадок материкового Китая - Шанхая и Шэньчжэня - в пятницу снизились на 1,23% и 1,08% соответственно, до 2887,43 и 1798,99 пункта. За неделю первый потерял 4,84%, второй - 6,06%.

Гонконгский Hang Seng по итогам 13 марта снизился на 1,11%, до 3323,96 пункта, хотя утром в пятницу он обваливался более чем на 7%. Потери за неделю составили 8,6%.

Проблемы в Азии

Резкий контраст наблюдается на площадках Японии и Южной Кореи.

Японский Nikkei в пятницу упал на 6,08%, до 16886,97 пункта. Всего за неделю он потерял 18,6%, за месяц - 29,13%.

Южнокорейский KOSPI снизился по итогам 13 марта на 3,43%, до 1771,44 пункта. Торги в пятницу приостанавливались из-за падения индекса почти на 6%. За неделю показатель потерял 13,17%, непрерывное падение продолжается еще дольше - с четверга, 5 марта.

Торги в Индии приостанавливались впервые с 2008 года из-за падения индексов более чем на 10%, но завершились в плюсе: Nifty прибавил 3,81%, до 9955,2 пункта, а Sensex - 4,04%, до 34103,48 пункта.

Рост в Европе и США

Европейские и американские индексы, которые пережили два обвала за одну неделю, вернулись в "зеленую зону".

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились ростом основных индексов. Dow Jones прибавил 9,36%, составив 23185,62 пункта. S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 9,22%, до 2709,23. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 9,34% - до 7874,23 пункта. Тем не менее с прошлой пятницы ключевые американские индексы потеряли в среднем 9-9,5%: Dow Jones снизился на 10,3%, S&P 500 - на 8,85%, Nasdaq - на 8,2%.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,46%, до 5366,11 пунктов. Потери за неделю составили 17%. Французский CAC 40 поднялся на 1,83%, до 4118,36, снизившись в недельном измерении на 19,8%. Германский DAX - на 0,77%, до 9232,08, снизившись на 20%.

Индекс Миланской биржи FTSE MIB, в четверг рухнувший на рекордные 16,9%, поднялся на 7,12%, до 15 954. Его недельное падение, однако, достигло 23%. Всего за последние недели (с 19 февраля 25477,55) показатель потерял 35%.

Индекс биржи Сан-Паулу Ibovespa вырос на 13,91%, до 82667 пунктов, после рекордного почти за 22 года падения в четверг. За неделю, однако, он потерял 15,6%. В целом падение индекса продолжается с 19 февраля и к настоящему моменту составляет уже 29%.

Теги
ЯпонияИндияРоссияКитайРеспублика Корея
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Цена нефти Brent росла до $36 на фоне заявлений Трампа
Стоимость нефти сорта WTI растет на 6% - до $33,39 за баррель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС