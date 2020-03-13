Мировые рынки в целом вернулись в "зеленую зону" после рекордного падения в течение недели

Индекс Мосбиржи поднялся на 1,3%, до 2316,38 пункта, РТС - на 2,6%, до 991,69 пункта, хотя в течение дня их рост достигал 5,7-8,7%. Таким образом, оба индекса так и не отыграли потери, понесенные за неделю. По сравнению с уровнем закрытия 6 марта они снизились на 14,82% и 21,14% соответственно.

Торги на Московской бирже завершились в "зеленой зоне" после трех дней непрерывного падения, включившего в себя два серьезных обвала во вторник и четверг.

Сильнее всего просели биржи Южной Кореи и Японии, основные индексы которых находятся на минимумах за несколько лет.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Одна из худших недель в истории мировых фондовых рынков завершилась ростом индексов на большинстве крупных торговых площадок, свидетельствуют в пятницу данные торгов. Тем не менее нигде не удалось полностью отыграть потери, которые рынки несли начиная с "черного понедельника" на фоне беспрецедентного падения нефтяных котировок сразу на 30% и опасений из-за пандемии коронавируса.

И когда они восстановятся?

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса?

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

Рубль также укрепил позиции: к моменту завершения торгов на Московской бирже курс доллара снизился на 1,74% - до 73,55 рубля, евро - на 2,58%, до 81,36 рубля. В течение недели американская валюта в моменте стоила дороже 75 рублей, а европейская - более 85.

Небольшое падение Китая

На фоне резкого снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Китае биржи чувствуют себя относительно хорошо.

Основные индексы торговых площадок материкового Китая - Шанхая и Шэньчжэня - в пятницу снизились на 1,23% и 1,08% соответственно, до 2887,43 и 1798,99 пункта. За неделю первый потерял 4,84%, второй - 6,06%.

Гонконгский Hang Seng по итогам 13 марта снизился на 1,11%, до 3323,96 пункта, хотя утром в пятницу он обваливался более чем на 7%. Потери за неделю составили 8,6%.

Проблемы в Азии

Резкий контраст наблюдается на площадках Японии и Южной Кореи.

Японский Nikkei в пятницу упал на 6,08%, до 16886,97 пункта. Всего за неделю он потерял 18,6%, за месяц - 29,13%.

Южнокорейский KOSPI снизился по итогам 13 марта на 3,43%, до 1771,44 пункта. Торги в пятницу приостанавливались из-за падения индекса почти на 6%. За неделю показатель потерял 13,17%, непрерывное падение продолжается еще дольше - с четверга, 5 марта.

Торги в Индии приостанавливались впервые с 2008 года из-за падения индексов более чем на 10%, но завершились в плюсе: Nifty прибавил 3,81%, до 9955,2 пункта, а Sensex - 4,04%, до 34103,48 пункта.

Рост в Европе и США

Европейские и американские индексы, которые пережили два обвала за одну неделю, вернулись в "зеленую зону".

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились ростом основных индексов. Dow Jones прибавил 9,36%, составив 23185,62 пункта. S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 9,22%, до 2709,23. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 9,34% - до 7874,23 пункта. Тем не менее с прошлой пятницы ключевые американские индексы потеряли в среднем 9-9,5%: Dow Jones снизился на 10,3%, S&P 500 - на 8,85%, Nasdaq - на 8,2%.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,46%, до 5366,11 пунктов. Потери за неделю составили 17%. Французский CAC 40 поднялся на 1,83%, до 4118,36, снизившись в недельном измерении на 19,8%. Германский DAX - на 0,77%, до 9232,08, снизившись на 20%.

Индекс Миланской биржи FTSE MIB, в четверг рухнувший на рекордные 16,9%, поднялся на 7,12%, до 15 954. Его недельное падение, однако, достигло 23%. Всего за последние недели (с 19 февраля 25477,55) показатель потерял 35%.

Индекс биржи Сан-Паулу Ibovespa вырос на 13,91%, до 82667 пунктов, после рекордного почти за 22 года падения в четверг. За неделю, однако, он потерял 15,6%. В целом падение индекса продолжается с 19 февраля и к настоящему моменту составляет уже 29%.