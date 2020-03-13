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Распространение коронавируса нового типа

Американские биржевые индексы закрылись ростом на 9-9,5%

По оценкам телекомпании NBC, восстановление индексов связано с перспективой принятия американскими властями экономических мер по снижению отрицательного влияния коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Ключевые американские индексы выросли при закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу после обвала на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте этой торговой площадки.

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Американский промышленный индекс Dow Jones набрал 1985 пунктов (9,36%), поднявшись до отметки 23185,62 пункта. Рост индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составил 230,28 пункта (9,28%), до 2710,92 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 672,43 пункта (9,34%), до 7874,23 пункта. Нефть марки WTI к 16:15 по времени Восточного побережья США (23:15 мск) прибавила в цене 2,30 доллара (7,42%), до 33,29 доллара за баррель.

По оценкам телекомпании NBC, восстановление индексов связано с перспективой принятия американскими властями экономических мер по снижению отрицательного влияния коронавируса на жизнь граждан. Президент США Дональд Трамп ранее обратился к Конгрессу с просьбой поддержать его предложение по снижению налогов на заработную плату американцев. Законодатели, по его словам, должны также принять меры для предоставления оплачиваемого отпуска по болезни работникам, которые рискуют своими средствами к существованию, если останутся дома. По данным телекомпании, пакет мер может быть принят уже в пятницу.

Торги в четверг были ознаменованы крупнейшим обвалом основных котировок с так называемого черного понедельника, 19 октября 1987 года. На момент закрытия бирж снижение индекса Dow Jones составило 2352,60 пункта (9,99%), до 21 200,62 пункта. S&P 500 потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%), до 7201,80 пункта. По оценкам экспертов, обвал был связан с опасениями из-за распространения нового коронавируса.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1920, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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