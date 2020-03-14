{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Предприниматель также покидает совет директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway
Билл Гейтс AP Photo/Markus Schreiber
Описание
Билл Гейтс
© AP Photo/Markus Schreiber

ТАСС, 14 марта. Американский предприниматель, основатель компании Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление генерального директора корпорации Сатьи Наделлы.

"Учиться у Билла и работать с ним на протяжении долгих лет стало великой честью и привилегией, - приводит телеканал слова Наделлы. - Совет [директоров] многое приобрел в результате руководства и советов Билла".

Наделла также отметил, что с нетерпением ждет продолжения работы с Гейтсом в целях реализации их общей задачи "по расширению возможностей каждого человека и каждой организации на планете для достижения большего".

Кроме того, Гейтс также покидает совет директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway, отмечает CNBC.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском Редмонде (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более $700 млрд.

Теги
СШАГейтс, Билл
Реклама на ТАСС
WSJ: США вывели из-под действия пошлин на товары из Китая некоторые медпринадлежности
По данным издания, большинство медицинских товаров останутся под действием ограничительных мер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС