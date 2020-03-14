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МИД Кубы назвал преступными новые санкции США против дочерней компании "Роснефти"

Ранее власти США ввели санкции против принадлежащей российской "Роснефти" нефтяной компании TNK Trading International SA

ГАВАНА, 14 марта. /ТАСС/. Санкции США против работающей с Венесуэлой дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA являются проявлением преступной политики, направленной против интересов народа. Соответствующее заявление в пятницу сделал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"В то время как усилия мирового сообщества направлены на борьбу с распространением коронавируса, правительство США применяет односторонние принудительные меры против TNK Trading International SA, дочерней компании "Роснефти", по причине ее торговли с Венесуэлой. Это новое нарушение международного права. Требуем прекратить преступную политику против народов", - написал дипломат в Twitter.

В четверг власти США ввели санкции против принадлежащей российской "Роснефти" нефтяной компании TNK Trading International SA, объяснив это целью "усадить [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро за стол переговоров". По версии американских властей, TNK Trading International SA осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S.A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. В связи с данным решением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США ничего не добьются от России методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.

Теги
СШАКубаВенесуэлаРоссия
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