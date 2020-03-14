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Распространение коронавируса нового типа

Четыре крупные круизные компании приостанавливают свою деятельность на 30 дней

Ранее на этой неделе круизные компании Viking и Princess также объявили о приостановке деятельности

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Четыре крупные круизные компании Carnival, Royal Caribbean, Norwegian и MSC приостанавливают на 30 дней туристическую деятельность по просьбе президента США Дональда Трампа на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса. Соответствующее сообщение в пятницу американский лидер разместил в Twitter.

"По моей просьбе, начиная с сегодняшней полуночи Carnival, Royal Caribbean, Norwegian и MSC согласились приостановить круизы на 30 дней", - написал президент. Ранее на этой неделе круизные компании Viking и Princess также объявили о приостановке деятельности из-за опасений по поводу коронавируса.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1920, умер 41 человек. Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу общенациональный режим чрезвычайной ситуации, что позволит убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов на борьбу со вспышкой коронавируса.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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