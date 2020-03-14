Силуанов: инфляция в России в 2020 году будет близка к целевому показателю в 4%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Инфляция в России в 2020 году будет варьироваться в пределах целевого показателя ЦБ в 4%. Об этом в субботу сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании в Совете Федерации РФ.

"Хотел бы отметить, что инфляция будет в текущем году варьироваться в параметрах нашего таргета, это около 4%, которые мы планируем на предстоящие годы", - сказал Силуанов.

Минфин РФ рассчитывает, что выделяемых из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 600 млрд рублей хватит как на реализацию расходных обязательств в рамках выполнения послания президента РФ Федеральному собранию, так и на финансирование сделки о покупке Сбербанка. "У нас достаточно будет ресурсов в Фонде национального благосостояния для того, чтобы и приобрести этот актив [Сбербанк], и профинансировать в текущем году все те дополнительные обязательства, которые возникают в связи с реализацией послания [президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию]", - сказал Силуанов.

По словам Силуанова, поступления от налога на прибыль в 2020 году в ряде регионов России снижаются по сравнению с прошлым годом. При этом поступления от НДФЛ выросли в 2020 году на 6% по сравнению с 2019 годом, добавил он.