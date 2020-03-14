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Минфин: дефицит бюджета в 2020 году будет в пределах 1% вместо планировавшегося профицита

При этом министр финансов Антон Силуанов отметил, что государство выполнит все свои обязательства по расходам бюджета

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Дефицит бюджета в 2020 году составит 0,9-1% при учете снижения мировых цен на нефть до нынешнего уровня. Об этом заявил на заседании Совета Федерации министр финансов Антон Силуанов.

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"Если мы в этом году планировали профицит на уровне 0,8% ВВП, то при действующих ценовых котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах 1% ВВП. По нашим оценкам это будет около 0,9 процентных пункта", - сказал Силуанов.

Как отметил министр, доходы бюджета в 2020 году могут сократиться.

"По нашим оценкам, при действующих ценах на нефть на около 2 трлн рублей сократятся нефтегазовые доходы. Но из этих 2 трлн рублей по сравнению с планом, который мы учитывали, значительная часть из этих 2 трлн рублей направлялась на пополнение Фонда национального благосостояния, который не будет пополняться", - добавил Силуанов.

При этом он отметил, что государство выполнит все свои обязательства по расходам бюджета.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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