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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Матвиенко: Россия подошла к кризису самой подготовленной из всех нефтедобывающих стран

Страна не сокращает "в судорогах" расходы бюджета, а уверенно себя чувствует, считает спикер Совета Федерации

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия подошла к мировому экономическому кризису наиболее подготовленной из всех нефтедобывающих государств. Такое мнение высказала на заседании верхней палаты парламента в субботу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"На самом деле, Россия подошла - а это точно будет глобальный мировой экономический кризис, это уже все предсказывают, и он уже начался в тех проявлениях, которые мы видим, - к этой серьезной ситуации наиболее подготовленной в сравнении с другими, как мы говорим, нефтяными государствами", - сказала спикер.

По ее словам, Россия не сокращает "в судорогах" расходы бюджета, а уверенно себя чувствует. "В этих сложных условиях мы принимаем изменения в федеральный бюджет, существенно увеличивая расходы на социальную поддержку наших граждан", - подчеркнула Матвиенко.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась до $31,02 за баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции, сейчас она торгуется на отметке $35,2 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI торговалась на уровне $27,59 за баррель. Позднее и WTI немного отыграла потери и вернулась к уровню $31,73 за баррель.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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