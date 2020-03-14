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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Матвиенко предлагает запретить массовую скупку медицинских масок в аптеках

Кроме того, спикер Совфеда призвала закрыть сайты, которые перепродают маски по завышенным ценам

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что на фоне риска распространения коронавируса нужно запретить массовую скупку медицинских масок в аптеках и закрыть сайты, которые перепродают их по завышенным ценам. Об этом она заявила на заседании Совфеда в субботу.

Спикер уточнила, что провела телефонный разговор с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, который сообщил, что в день в РФ производят 1,5 млн медицинских масок.

"С одной стороны, этого недостаточно, потому что раньше мы докупали в Китае, сейчас не можем этого делать, с другой стороны, скупают массово в аптеках маски, а потом продают через интернет-сайты уже по другой цене. Здесь надо навести порядок, то есть эти сайты закрыть, запретить продажу масок в аптеках в массовом количестве и так далее", - сказала спикер.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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