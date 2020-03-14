Силуанов: РФ хватит на 6 лет ресурсов на выполнение обязательств при нынешней цене нефти

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия в течение шести лет обеспечит финансирование расходных обязательств государства, в том числе социальных, при сохранении нынешних цен на нефть. Об этом в субботу заявил на заседании Совета Федерации министр финансов Антон Силуанов.

"Хочу сказать, что даже при текущих ценах на энергоносители нам ресурсов хватит на срок около шести лет при действующих наших обязательствах. У нас нет никаких оснований говорить сегодня о том, что обязательства, которые предусмотрели в трехлетке, будем сокращать, будем снижать те параметры бюджета", - сказал Силуанов.

Он отметил, все меры социальной поддержки будут реализованы.

По его словам, правительство также готовит предложения о поддержке отраслей, которые могут пострадать в результате снижения цен на нефть и расширения масштабов пандемии коронавируса. "Будем говорить о стимулировании развития экономики", - сказал он.

По словам министра, в поправках в бюджет предусмотрены дополнительные ресурсы, которые позволяют регионам шире предоставлять налоговые преференции для инвесторов. "И мы предусмотрели соответствующие ресурсы, чтобы компенсировать регионам возможное кратковременное снижение доходов от реализации такого рода мер",- добавил он.