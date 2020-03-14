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Объем использованных иностранных инвестиций города Санья в 2019 году вырос в 2,5 раза

Он составил $260 млн

САНЬЯ /Китай/, 14 марта. /ТАСС/. Объем фактического использования иностранных инвестиций в экономике города-курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) по итогам прошлого года вырос на 152%, до $260 млн. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Издание также отмечает, что в 2019 году количество участников рынка в городе Санья увеличилось на 36 тыс., что на 106,2% больше по сравнению с 2018 годом.

Как указал секретарь парткома КПК города Санья Тун Даочи, строительство зоны свободной торговли и свободного порта провинции Хайнань создает определенные преимущества для курорта Санья. "Мы продвигаем технологические инновации и развитие промышленности", - приводит его слова газета "Хайнань жибао".

Как уточнил он, в 2019 году в городе было запущено 44 инвестиционных проекта общей суммой вложений 6 млрд юаней (около $857 млн). Пять проектов были запущены в рамках продвижения строительства на острове зоны свободной торговли.

Согласно официальной статистике, иностранные капиталовложения в экономику провинции Хайнань в 2019 году превысили $1,5 млрд - на 107,8% больше, чем в 2018 году. В ближайшее время остров планирует активно привлекать инвестиции в такие сферы, как финансовые услуги, производство и аренда экологически чистого транспорта, выпуск лекарств и медицинского оборудования.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайХайнань
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