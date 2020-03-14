Кудрин рассказал, при какой цене на нефть ситуация в экономике РФ улучшится

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Ситуация в российской экономике, возможно, будет более оптимистичной, чем она ожидается при цене нефти в $35 за баррель, если цена нефти составит $40 за баррель. Об этом заявил в субботу председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК .

"Сегодня трудно сказать, какая цена на нефть будет, какая будет динамика экономического роста. <...> По оценкам экспертов и Счетной палаты, экономический рост в этом году составит около 0%, если цена на нефть составит $35 [за баррель], если другие риски, связанные с коронавирусом и мировой экономикой, сохранятся. <...> Мы просчитываем разные сценарии. Если цена [на нефть] составит $40 [за баррель], то ситуация будет несколько лучше", - сказал он.

Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти. Так, доллар подорожал до 75 рублей, а евро - до 85 рублей впервые с 2016 года.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась более чем на 40%, до $31,02 за баррель. Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.