"Опора России": меры властей Москвы по коронавирусу избавят бизнес от высоких штрафов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Признание властями Москвы коронавируса чрезвычайным и непреодолимым обстоятельством позволит бизнесу избежать высоких штрафов за просрочку по поставкам импортных товаров. Об этом в субботу сообщил ТАСС президент общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.

В субботу власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, "повлекшим введение режима повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы". Мэр столицы Сергей Собянин в документе пояснил, что в сложившейся ситуации эта мера "упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств".

"Есть государственные контракты, и Москва довольно часто закупает продукцию, комплектующие которой приходят из-за рубежа. Ссылка на указ Собянина позволит воспользоваться форс-мажором в любом контракте. Я надеюсь, что другие регионы присоединятся к решению мэра Москвы", - сказал Калинин.

Он отметил, что валютное законодательство в России является достаточно жестким. "Если ты оплатил и по контракту товар не получил из той же Европы, то налоговая может выписать тебе штраф на сумму до 75% от суммы контрактов. Считается, что это невозврат валютной выручки. Теперь можно ссылаться на форс-мажор, и меры административного наказания не будут применяться, поэтому это полезный акт", - пояснил глава общественной организации.

Калинин отметил, что для поддержки малого и среднего бизнеса необходим комплекс мер по снижению налоговой и кредитной нагрузки - это позволит частично компенсировать убытки предпринимателей из-за коронавируса.

"Нужно посмотреть на опыт китайских товарищей, они подобные меры сделали в феврале. Китай для малого бизнеса предусмотрел отсрочки по кредитам на несколько месяцев, также они предоставили трехмесячную отсрочку по уплате налогов, если у предприятия есть определенные проблемы со средствами. Также для тех, у кого есть кредиты, банки снижают процентные ставки по выплатам. Снижена арендная ставка для компаний, которые арендуют площади у государства, а предприятия отправлены на карантин, и все сотрудники получают среднюю зарплату", - сказал Калинин.