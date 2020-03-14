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Распространение коронавируса нового типа
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Турция и Азербайджан закрывают транспортное сообщение

Ранее Анкара ограничила въезд иностранных граждан из девяти стран Евросоюза

АНКАРА, 14 марта. /ТАСС/. Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели в субботу телефонные переговоры, в ходе которых договорились о необходимости закрытия транспортного сообщения между странами в рамках противодействия распространению коронавируса нового вида. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения, региональные темы. Также было принято решение о временной приостановке авиа- и наземного сообщения, за исключением грузоперевозок, в рамках мер, предпринимаемых против [распространения] коронавируса", - говорится в распространенном коммюнике.

Между тем ранее Турция ограничила въезд иностранных граждан из девяти стран ЕС: Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Испании, Франции, Швеции. Ранее Анкара приостановила авиасообщение с Ираном, Южной Кореей и Италией.

В ночь с 10 на 11 марта в Турции коронавирус был выявлен у турецкого гражданина, который вернулся из Европы. Его состояние оценивается как стабильное, он помещен в карантин. В пятницу власти Турции сообщили о еще четырех случаях заражения коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.

Теги
АзербайджанТурцияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЭрдоган, Реджеп ТайипРаспространение коронавируса нового типа
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