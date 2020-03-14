{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

У единственного производителя медицинских масок на Урале очередь заказов - больше месяца

Однако нужды больниц и ведомств компания удовлетворяет в полном объеме, рассказал генеральный директор АО "Здравмедтех-Е" Николай Поляков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Очередь на поставки медицинских масок у единственного их производителя на Урале АО "Здравмедтех-Е" составляет более месяца, однако нужды больниц и ведомств компания удовлетворяет в полном объеме, рассказал ТАСС в субботу генеральный директор общества Николай Поляков.

На эту тему
Единственный производитель медицинских масок в УФО увеличил их выпуск вдвое

Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проинформировал ее, что все предприятия по производству медицинских масок в РФ переведены на трехсменную работу и семидневную рабочую неделю.

"Ситуация по производству с февраля не изменилась: работаем круглосуточно без выходных и выпускаем 30 тыс. масок в сутки, потребности аптек Свердловской области покрыть не удается, заказов больше, чем мы можем производить, потому что мы прежде всего стараемся удовлетворить потребности больниц и Росздравнадзора. Сейчас стоит очередь чуть больше месяца. Есть аптечные сети, которые хотят у нас купить, но ждут, так как мы не можем пока отгрузить", - сказал Поляков и добавил, что, несмотря на очередь, в Свердловской области дефицита с масками в аптеках нет.

Он пояснил, что имеющиеся заказы компания старается распределять "по справедливости". "Горящие заказы от больниц, где не хватает масок в стационарах и операционных, от Росздравнадзора, от таможни мы отгружаем в первую очередь", - сказал гендиректор компании. Он пояснил, что объемы таких заказов небольшие, и их закрывают сразу, а остальную продукцию распределяют поровну между больницами и аптеками.

Поляков подчеркнул, что от увеличения объема производства масок коммерческой выгоды компания не получает: основной продукцией компании являются одноразовые хирургические комплекты, стоимость которых значительно выше стоимости маски. Он отметил, что компания производит достаточно дорогие для рынка маски, так как они используются в операционных. Отпускная цена 1 штуки - 2,75 рубля. После того, как стала развиваться ситуация с коронавирусом, стоимости масок компания не повышала.

Гендиректор также отметил, что для производства масок используется одна комплектующая из Китая, и ранее поставщик задерживал поставки из-за большого внутреннего спроса, компания работала за счет резерва. Сейчас ситуацию удалось урегулировать, и поставки возобновятся.

Теги
РоссияСвердловская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Эксперт: меры Москвы по коронавирусу позволят избежать массового банкротства компаний
Член генсовета "Деловой России" Екатерина Авдеева отметила при этом, что некоторые направления бизнеса сегодня очень нуждаются в государственной поддержке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС