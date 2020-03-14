У единственного производителя медицинских масок на Урале очередь заказов - больше месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Очередь на поставки медицинских масок у единственного их производителя на Урале АО "Здравмедтех-Е" составляет более месяца, однако нужды больниц и ведомств компания удовлетворяет в полном объеме, рассказал ТАСС в субботу генеральный директор общества Николай Поляков.

Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проинформировал ее, что все предприятия по производству медицинских масок в РФ переведены на трехсменную работу и семидневную рабочую неделю.

"Ситуация по производству с февраля не изменилась: работаем круглосуточно без выходных и выпускаем 30 тыс. масок в сутки, потребности аптек Свердловской области покрыть не удается, заказов больше, чем мы можем производить, потому что мы прежде всего стараемся удовлетворить потребности больниц и Росздравнадзора. Сейчас стоит очередь чуть больше месяца. Есть аптечные сети, которые хотят у нас купить, но ждут, так как мы не можем пока отгрузить", - сказал Поляков и добавил, что, несмотря на очередь, в Свердловской области дефицита с масками в аптеках нет.

Он пояснил, что имеющиеся заказы компания старается распределять "по справедливости". "Горящие заказы от больниц, где не хватает масок в стационарах и операционных, от Росздравнадзора, от таможни мы отгружаем в первую очередь", - сказал гендиректор компании. Он пояснил, что объемы таких заказов небольшие, и их закрывают сразу, а остальную продукцию распределяют поровну между больницами и аптеками.

Поляков подчеркнул, что от увеличения объема производства масок коммерческой выгоды компания не получает: основной продукцией компании являются одноразовые хирургические комплекты, стоимость которых значительно выше стоимости маски. Он отметил, что компания производит достаточно дорогие для рынка маски, так как они используются в операционных. Отпускная цена 1 штуки - 2,75 рубля. После того, как стала развиваться ситуация с коронавирусом, стоимости масок компания не повышала.

Гендиректор также отметил, что для производства масок используется одна комплектующая из Китая, и ранее поставщик задерживал поставки из-за большого внутреннего спроса, компания работала за счет резерва. Сейчас ситуацию удалось урегулировать, и поставки возобновятся.