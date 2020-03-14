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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: меры Москвы по коронавирусу позволят избежать массового банкротства компаний

Член генсовета "Деловой России" Екатерина Авдеева отметила при этом, что некоторые направления бизнеса сегодня очень нуждаются в государственной поддержке

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Признание властями Москвы коронавируса непреодолимым и чрезвычайным обстоятельством позволит избежать массового неисполнения обязательств компаний, и, как следствие, последующих банкротств. Об этом сказала ТАСС в субботу общественный уполномоченный по защите предпринимателей в уголовном процессе при бизнес-омбудсмене Москвы, член генсовета "Деловой России" Екатерина Авдеева.

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В субботу власти Москвы признали распространение коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, "повлекшим введение режима повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы". Мэр Сергей Собянин в документе пояснил, что в сложившейся ситуации эта мера "упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств".

"Признание коронавируса обстоятельствами непреодолимой силы может не помочь предпринимателям, если в договорах установлены иные условия, так как норма является диспозитивной (положение о форс-мажоре может быть не прописано в договоре), но такие ситуации, полагаю, будут встречаться не часто, а признание коронавируса форс-мажором позволили избежать массовых неисполнений обязательств, судебных разбирательств и последующих банкротств", - сказала бизнес-омбудсмен.

Признание распространения коронавируса форс-мажором даст отсрочку компаниям в исполнении своих обязательств перед другими компаниями. В основном это касается поставок товаров из зарубежных стран. При этом Авдеева отметила, что в любом случае развивающая ситуация с распространением коронавируса грозит ущербом для бизнеса, что связано и с несвоевременной поставкой продукции.

"Причем сроки поставки на сегодняшний день могут быть неизвестны, это и существенные убытки бизнеса из-за карантина сотрудников, причем неизвестно, будет ли усиление данной меры. Поэтому очевидно, что убытки будут, будет ущерб для экономики в целом", - отмечает собеседница агентства.

Некоторые направления бизнеса сегодня очень нуждаются в государственной поддержке, подчеркивает Авдеева. "Могут быть достаточно существенные глобальные последствия в некоторых отраслях. Уверена, что этот вопрос еще будет прорабатываться деловыми объединениями, будут официальные письма, полагаю, что и правительство РФ будет прорабатывать вопрос, чтобы не допустить массовых банкротств", - сказала она.

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