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Распространение коронавируса нового типа

Forbes: Маск, назвавший панику из-за коронавируса глупой, потерял за неделю $5,5 млрд

Состояние Илона Маска сократилось на 18% в связи с падением акций его компании Tesla на 22%
Глава Tesla Илон Маск AP Photo/Kiichiro Sato
Описание
Глава Tesla Илон Маск
© AP Photo/Kiichiro Sato

ТАСС, 15 марта. Американский предприниматель Илон Маск, назвавший мировое волнение на фоне распространения коронавируса нового типа глупым, потерял за неделю $5,5 млрд. Об этом сообщил в субботу журнал Forbes.

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Состояние Маска сократилось на 18% в связи с падением акций его компании Tesla на 22% и теперь оценивается в $31,1 млрд.

Журнал также отмечает, что общее состояние 10 богатейших миллиардеров планеты сократилось за неделю на $76,4 млрд. Эксперты подсчитали, что генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно понес потери в размере $14 млрд, состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги уменьшилось на $12,8 млрд. Журнал отмечает, что главе корпорации Amazon Джеффу Безосу, потерявшему $6,4 млрд, все же удалось сохранить лидерство в списке богатейших миллиардеров мира.

Ранее американское издание BuzzFeed опубликовало поступившее в его распоряжение письмо Маска для сотрудников своей компании SpaceX, согласно которому американский предприниматель выразил мнение, что все данные по коронавирусу нового типа позволяют "не относить его к 100 самым опасным угрозам для здоровья граждан Соединенных Штатов". "Для сравнения: риск смерти от коронавируса гораздо меньше, чем от поездки домой на собственном автомобиле", - добавил Маск. 6 марта предприниматель на своей странице в Twitter назвал панику, вызванную распространением нового коронавируса, "глупой".

О ситуации в экономике

В четверг ключевые индексы рухнули более чем на 9% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.

6 марта на встрече ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о продлении договоренностей о снижении добычи нефти, действовавших с 2017 года, после марта. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до 31 доллара за баррель. На следующий день цена нефть достигла 35 долларов за баррель, отыграв часть утраченных позиций.

Теги
СШАМаск, ИлонРаспространение коронавируса нового типа
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