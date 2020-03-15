Число туристов в Сочи, плативших курортный сбор в 2019 году, выросло вдвое

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Примерно вдвое больше туристов, посетивших Сочи, заплатили в 2019 году курортный сбор, чем годом ранее, следует из отчета на сайте Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Всего за 2019 год гостиницы Сочи приняли 3,923 млн туристов, а годом ранее - 1,8 млн. Ранее в администрации города сообщали, что за 2018-2019 годы общая сумма курортного сбора составила 275 млн рублей.

Согласно данным отчета, пик посещения Сочи пришелся на май и июнь: число постояльцев, которые должны платить курортный сбор по 10 рублей за день проживания в официальных средствах размещения, в эти месяцы составило 495,4 тыс. и 457,6 тыс. человек соответственно. Меньше всего таких гостей было в январе и ноябре - 226,9 тыс. и 234,5 тыс.

Как пояснил ТАСС возглавляющий управление курортов и рекреационных ресурсов Сочи Сергей Доморат, всего город посетили около 6,5 млн человек. Однако не все из них должны платить курортный сбор.

"Однодневных туристов [которые не остаются с ночевкой, и, соответственно, не платят сбор] у нас порядка 1 млн - экскурсанты из Абхазии, из других городов Краснодарского края. К нам приезжают также те, кто прописан в Краснодарском крае, они не платят курортный сбор. От него освобождены те, кто попадает под льготные категории, а этих категорий около 20", - пояснил ТАСС Доморат.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье в городе популярен отдых по программам санаторно-курортного отдыха. В Сочи также активно развивается событийный туризм, в городе ежегодно проходит около 400 различных мероприятий, в том числе всероссийский фестиваль "Кинотавр", Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", этап автогонок "Формула-1" и другие. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек.