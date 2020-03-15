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Распространение коронавируса нового типа

РЖД с 17 марта временно прекращает сообщение с Украиной и Молдавией из-за коронавируса

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Курсирование международных поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) между Россией, Украиной и Молдавией приостанавливается с 17 марта в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ФПК.

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"В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов", - говорится в сообщении.

Теги
УкраинаРоссияМолдавияРаспространение коронавируса нового типа
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