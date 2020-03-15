РЖД с 17 марта временно прекращает сообщение с Украиной и Молдавией из-за коронавируса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Курсирование международных поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) между Россией, Украиной и Молдавией приостанавливается с 17 марта в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ФПК.