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Распространение коронавируса нового типа
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Белорусская железная дорога приостановила движение поездов на Украину из-за коронавируса

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без дополнительных плат и сборов

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Белорусская железная дорога (БЖД) сообщила о временной приостановке движения поездов на Украину на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Об этом в воскресенье проинформировали в пресс-центре БЖД.

"В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения. На основании этого временно приостанавливается курсирование некоторых поездов, беспересадочных и прицепных вагонов", - сообщили в пресс-центре БЖД.

В частности, речь идет о следующих поездах: №32/31 Киев - Рига, а также прицепной вагон Минск - Рига; №53/54 Киев/ Харьков - Санкт-Петербург; №86/85 Минск - Киев; №94/93 Минск - Одесса; №100/99 Минск - Запорожье, а также беспересадочные вагоны Минск - Кишинев; №361/362 Кишинев - Санкт-Петербург, а также беспересадочные вагоны Гродно - Санкт-Петербург; №371/372 Могилев - Львов, а также прицепные вагоны Барановичи - Львов и Минск - Могилев; №856/855 Гомель - Сновск.

Также отменяются и временно не будут курсировать более десятка поездов и вагонов. В частности - поезд №31/32 Киев - Рига отправлением из Киева с 16 марта, из Риги - с 17 марта, а также прицепной вагон Минск - Рига, отправлением из Минска и Риги 17 марта. Кроме того, отменены беспересадочные вагоны: в сообщении Гродно - Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов №26/362 отправлением из Гродно с 16 марта, а также в сообщении Гродно - Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов №83/7/25 отправлением из Санкт-Петербурга с 17 марта.

В компании проинформировали, что неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без дополнительных плат и сборов, что касается электронных проездных документов, то возврат средств будет осуществляться через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата проездных документов не ограничены.

В связи с ситуацией, вызванной новым коронавирусом, ранее было принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения Белоруссии с Польшей.

Теги
БелоруссияУкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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