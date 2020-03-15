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Распространение коронавируса нового типа

Авиакомпания LOT отменила рейсы из Калининграда в Варшаву из-за коронавируса

По поводу возврата билетов нужно обращаться по месту приобретения

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Польская авиакомпания LOT отменила рейсы из Калининграда в Варшаву, свидетельствуют данные онлайн-табло калининградского аэропорта Храброво.

"Калининград - Варшава. Номер рейса: LO 700. Отменен", - сообщается на табло авиаузла в воскресенье.

В компании "Аваипартнер", представляющей LOT в Калининграде, ТАСС уточнили, что полеты из Калининграда в Варшаву отменены с воскресенья из-за распространения коронавирусной инфекции. "Все рейсы [Калининград - Варшава] отменены. По возврату билетов нужно обращаться по месту приобретения. Рейсы отменены в связи с коронавирусом", - сказал представитель "Авиапартнера", который не смог обозначить период, на который отменены полеты.

К настоящему времени LOT была единственной авиакомпанией, предлагавшей регулярные авиаперевозки из Калининграда в Европу. Рейсы выполнялись шесть раз в неделю самолетами "Бомбардьер".

С 15 марта также прекращен пропуск туристов из Калининградской области через автомобильные пункты пропуска на российско-польской границе, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства. Как уточнил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков, ограничения не распространяются на транспортировку коммерческих грузов, следующих в область через территорию Польши.

В Калининградской областной таможне, в свою очередь, также проинформировали, что никаких ограничений на транспортировку грузов нет и на границах области с Литвой. Транзит пассажирских поездов в регионе через территорию Литвы сейчас также осуществляется без ограничений.

Теги
ЛатвияРоссияКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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