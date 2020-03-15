В Приамурье в 2020 году построят и реконструируют 20 соцобъектов по "Единой субсидии"

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Строительство и ремонт 20 социальных объектов завершат в 2020 году по программе Долгосрочного плана социально-экономического развития города Свободный в Амурской области. На эти цели по "Единой субсидии" выделено 6,2 млрд рублей, сообщается в воскресенье на портале правительства Амурской области.

"В планах на этот год завершить 20 объектов, в том числе сдать физкультурно-оздоровительный комплекс, закончить реконструкцию Дома культуры железнодорожников, женской консультации, капитально отремонтировать 4 пришкольных территории, 12 объектов ЖКХ, построить школу на 528 мест", - сообщается на портале регионального правительства.

Из 6,2 млрд рублей 3 млрд направлено на коммунальную инфраструктуру. Это позволит обеспечить горожан чистой водой, а также модернизировать объекты ЖКХ для безопасной и качественной работы в отопительный период.

Губернатор Амурской области Василий Орлов разъяснил, что в комплексный план развития Свободного вошли 50 объектов, однако 10 из них пока не имеют источников финансирования. "Наиболее крупные из них - это строительство роддома, поликлиники на 1300 посещений и ряд других. Мы обратились в соответствующие федеральные органы, в частности в Минздрав. С Минвостоком будем вырабатывать дальнейшие соответствующие шаги, чтобы получить финансирование", - сказал Орлов.

За два прошедших года в Свободном было построено и реконструировано 17 объектов, в том числе травматологическое отделение Свободненской больницы.