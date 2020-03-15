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Распространение коронавируса нового типа

Продуктовые магазины и рынки Казахстана на фоне режима ЧП продолжат свою работу

Небольшие магазины, а также иные торговые объекты малого и среднего бизнеса, расположенные вне торгово-развлекательных центров, будут функционировать по желанию владельцев

НУР-СУЛТАН, 15 марта. /ТАСС/. Продуктовые магазины и рынки, а также торговые объекты малого и среднего бизнеса в Казахстане продолжат свою работу на фоне вводимого из-за пандемии коронавируса режима чрезвычайного положения. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.

"Как говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в республике чрезвычайного положения, ограничивается функционирование крупных объектов торговли, приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров <...> с массовым скоплением людей. Небольшие магазины, как продуктовые, так и непродуктовые, а также иные торговые объекты малого и среднего бизнеса, расположенные вне торгово-развлекательных центров, будут функционировать по желанию владельцев", - следует из сообщения ведомства.

В свою очередь внештатный советник главы государства по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов пояснил, что режим ЧП вводится в основном для того, чтобы государство могло действовать оперативно в соответствии с меняющимися обстоятельствами.

"Продуктовые супермаркеты в торгово-развлекательных центрах закрываться не будут. Базары закрываться не будут, но к ним применят дополнительные меры санитарно-эпидемиологического характера. Общепит (рестораны, столовые и так далее) будет работать и далее", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, передвижение населения и транспорта останется прежним. "Но, если по отдельным населенным пунктам ситуация будет ухудшаться, будут введены ограничения только по данным пунктам", - отметил он.

"Передвижение грузов будет таким же, как и сейчас. Кстати, по ним ни в одном государстве не было ограничений. В целом режим ЧП введен в основном для того, чтобы государство могло действовать оперативно сообразно скорости изменения обстоятельств", - указал Худайбергенов.

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КазахстанРаспространение коронавируса нового типа
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