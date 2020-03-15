Ретейлеры рассказали о росте спроса на крупы и макароны на фоне коронавируса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Торговые сети и онлайн-магазины зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены на фоне сообщений о распространении в мире нового коронавируса, а также ослабления курса рубля. Однако на складах товара достаточно, дефицита не предвидится, сообщили опрошенные ТАСС крупные ретейлеры.

В воскресенье в соцсетях начали появляться фотографии из российских сетевых магазинов, на полках которых меньше круп, чем обычно. X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Лента", "Ашан", Metro Cash & Carry и онлайн-гипермаркет "Утконос" в ответ на запрос ТАСС подтвердили увеличение спроса на отдельные категории товаров.

"На данный момент наблюдается увеличение спроса на ряд ассортиментных групп - товары длительного хранения, средства гигиены. Это, например, бакалейные товары, крупы, консервы, макаронные изделия, а также моющие средства", - сообщили в пресс-службе Metro.

Похожая картина в "Ленте" и "Ашане", остальные ретейлеры не уточняют, на какие конкретно товары вырос спрос. При этом представитель X5 сообщил, что "заметно выросло число заказов" в онлайн-супермаркете "Перекресток.ру", который везет товар с дарксторов (похожие на склады торговые точки без покупателей) и на экспресс-доставку из магазинов. Повышенный спрос на доставку на дом фиксирует и "Утконос".

Дефицита не будет

В этих условиях ретейлеры принимают дополнительные меры, чтобы обеспечить россиян всеми необходимыми товарами.

"Налаживаем дополнительные поставки в магазины из наших распределительных центров во всех регионах: увеличиваем объем партий этих товаров в магазины и частоту пополнения полок - это требует дополнительных усилий от сотрудников и может занимать больше времени. Производители поставляют товар вовремя, и на складах мы имеем достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности наших покупателей в свежих и качественных продуктах. Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада", - заявил представитель X5 Retail Group.

"Утконос" решил увеличить штат компании, чтобы "сохранить обещанный уровень обслуживания". "Что касается доступного ассортимента, то на данный момент работа ведется в штатном режиме, с отгрузкой товаров на склад, а также с поставками перебоев нет, поэтому дефицита и повышения цен мы не ожидаем", - отметил в беседе с ТАСС коммерческий директор "Утконос онлайн" Михаил Толоконников.

В Metro сообщили, что компании на складах есть запасы всех необходимых категорий товаров, ретейлер размещает и принимает заказы поставщиков, которые покрывают увеличившийся спрос. При этом склады, распределительные центры и логистика компании готовы к удовлетворению и более высокого спроса, как, например, в новогодний сезон, заверили в пресс-службе. "В настоящее время компания работает над ускорением размещения товаров указанных групп в торговых залах без создания дискомфорта для покупателей, в том числе путем наращивания оптовой палетной выкладки", - добавил представитель компании.

В "Ленте" ТАСС рассказали, что пустых полок в ее магазинах нет. "Один магазин в Москве испытывал кратковременные трудности в поставках товаров, они устранены. В целом же у нас достаточно запасов, чтобы обеспечивать магазины продукцией, и мы увеличиваем его на случай повышенного спроса", - сказали в пресс-службе ретейлера.

Крупнейшая в Восточной Сибири торговая сеть "Командор" нарастила за эту неделю запасы по товарам, на которые, как ожидает компания, может значительно вырасти спрос. Это туалетная бумага, крупы, консервы, сахар - всего порядка 100 артикулов, рассказал ТАСС представитель сети Владимир Русанов. "Ситуацию со спросом, на своем уровне, мониторим. Отслеживаем продажи соли, сахара, круп и консервов", - сказал он.

В "Ашане" заявили об отсутствии дефицита товаров. В некоторых магазинах действительно было распродано много продуктов, но это может произойти в любой период, а работники гипермаркетов просто не успели разгрузить поставленную продукцию, сказали в компании. "Поставки осуществляются ежедневно. Поэтому никаких ограничений вводить не собираемся, продуктов хватит всем", - заверил представитель сети.

В целом всплеск спроса пока не является ажиотажным, заявляют ретейлеры.