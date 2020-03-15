ВТО отменила все заседания до конца апреля из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 15 марта. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) вследствие пандемии коронавируса отменила до конца апреля все рабочие заседания, а сотрудников женевской штаб-квартиры попросили до конца марта работать из дома. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы ВТО.

Подчеркивается, что "генеральный директор Роберту Азеведу информировал членов ВТО и персонал о том, что доступ в помещения организации будет ограничен с 16 марта". "Все встречи ВТО приостановлены до конца апреля, а персонал секретариата попросили работать из дома до конца марта", - говорится в сообщении.

Как пояснил Азеведу, это решение было принято "в свете развития ситуации, связанной с заболеванием COVID-19". Оно "будет пересмотрено в надлежащее время". ВТО изучает "альтернативы для проведения виртуальных встреч", чтобы у членов организации была возможность участвовать в работе удаленно.

Проведение заседаний в рамках ВТО было первоначально приостановлено с 11 по 20 марта. Такой шаг стал следствием "подтверждения заражения одного из сотрудников COVID-19". В секретариате создана специальная группа для отслеживания обстановки в условиях распространения коронавируса.

Как сообщило в воскресенье Федеральное управление общественного здравоохранения Швейцарии, в этой стране на сегодняшний день насчитывается 1563 подтвержденных случая болезни, вызванной новым коронавирусом. Еще более 600 случаев с подозрением на коронавирус ждут повторного тестирования. 13 человек умерли.