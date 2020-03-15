Ford закроет на неделю завод в Валенсии из-за коронавируса у трех работников

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Ford Motor останавливает на неделю работу своего предприятия в Валенсии после того, как у трех его сотрудников выявлен новый коронавирус. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

"На заводе Ford в Валенсии за последние 24 часа выявлено три случая COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - приводит агентство слова представителя американской компании. Предприятие закроется на неделю 16 марта. Инфицированные будут изолированы.

На этом заводе Ford Motor заняты более 7 тыс. рабочих. Они собирают в Валенсии свыше 400 тыс. автомобилей в год.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас количество случаев заражения в Испании достигло 7753, 288 человек умерли. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид - 3544.

В субботу Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.