Торговые сети должны представить в Минпромторг данные о запасах социально значимых товаров

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Торговые сети должны 16 марта представить в Минпромторг РФ данные о запасах социально значимых товаров. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят "Ашан", X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Лента", Metro Cash & Carry и др.

"Действительно, Минпромторг попросил собрать и представить к 16 марта данные о товарных запасах по социально значимым товарам", - сказал представитель АКОРТ Илья Власенко.

В воскресенье в соцсетях начали появляться фотографии из российских сетевых магазинов, на полках которых меньше круп, чем обычно. X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнит", "Лента", "Ашан", Metro Cash & Carry и онлайн-гипермаркет "Утконос" в ответ на запрос ТАСС подтвердили увеличение спроса на отдельные категории товаров. В частности, возросли продажи макаронных изделий, круп, бакалеи, средств гигиены и моющих средств. В этих условиях ретейлеры принимают дополнительные меры, чтобы обеспечить россиян всеми необходимыми товарами. В целом всплеск спроса пока не является ажиотажным, заявляют ретейлеры.

Торговые сети на фоне ситуации с коронавирусом нового типа заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ. Продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать, подчеркнули в министерстве и предупредили, что у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно. В связи с этим в Минпромторге призывают граждан осознанно и рационально подходить к планированию собственных покупок.

Даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом: товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети, пояснили в Минпромторге РФ в ответ на запрос ТАСС.