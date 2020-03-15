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Азербайджан временно приостанавливает авиасообщение с несколькими городами России

Речь, в частности, идет о рейсах в Казань, Минеральные Воды, Уфу, Новосибирск, Екатеринбург, Сургут и Красноярск, а также в обратном направлении - в Баку

БАКУ, 15 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб при правительстве Азербайджана сообщил в воскресенье о временной приостановке авиаперелетов в ряд российских городов, осуществляемых "Азербайджанскими авиалиниями" (АЗАЛ) и российскими авиакомпаниями.

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"В рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции временно приостанавливаются полеты, осуществляемые "Азербайджанскими авиалиниями" и иностранными авиакомпаниями по ряду направлений", - говорится в сообщении.

В частности, с 17 марта временно прекращаются полеты по маршрутам Баку - Казань - Баку, Баку - Минеральные Воды - Баку, Баку - Уфа - Баку, осуществляемые АЗАЛ. Кроме того, с 17 марта приостанавливается осуществление авиарейсов по направлениям Новосибирск - Баку - Новосибирск (авиакомпания S7), Екатеринбург - Баку - Екатеринбург ("Уральские авиалинии"), Сургут - Баку - Сургут (Utair), а с 18 марта - по маршруту Красноярск - Баку - Красноярск ("ИрАэро"). По данным оперативного штаба, с будущей недели также прекращаются полеты в Ташкент (Узбекистан), Львов (Украина), Дубай (ОАЭ), Шарджу (ОАЭ), Доху (Катар) и Нью-Йорк (США).

Согласно достигнутой договоренности, с 15 марта приостановлено авиасообщение с Турцией. Для вывоза своих граждан Азербайджан организовал чартерные рейсы. Воскресным рейсом предполагается доставить в Баку из Стамбула 474 гражданина Азербайджана.

В Азербайджане зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом. Один человек умер, шестеро выздоровели. В больницах особого режима находятся 16 человек.

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АзербайджанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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