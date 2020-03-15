Кипр приостанавливает работу частных компаний для борьбы с распространением коронавируса

НИКОСИЯ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Республики Кипр приняли решение на последующие четыре недели приостановить работу частных компаний и предприятий в рамках осуществляемой на острове политики ужесточения мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Решение вступает в силу в понедельник в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Об этом сообщил глава государства Никос Анастасиадис по завершении состоявшегося в воскресенье экстренного заседания возглавляемого им кипрского кабинета министров.

"Будет приостановлена работа компаний частного сектора", - сказал президент Кипра, пояснив, что с понедельника на четыре недели будет прекращено функционирование торговых центров, предприятий общественного питания, магазинов, центров отдыха, театров, библиотек, музеев, спортивных центров, парков развлечений, кинотеатров и т.д.

При этом Анастасиадис подчеркнул, что на острове продолжат работу жизненно необходимые службы, в том числе супермаркеты, аптеки, пекарни, автозаправочные станции, киоски, частные медицинские учреждения, а также те предприятия общественного питания, которые обеспечивают доставку приготовленной пищи непосредственно потребителю.

Работникам временно закрывающихся предприятий будет выплачено выходное пособие, составляющее 60% от первой тысячи евро в месяц и по 40% от каждой последующей тысячи евро. Ставка НДС на острове будет уменьшена в течение предстоящих двух месяцев с 19% до 17%. Правительство также ограничивает цены на предметы личной гигиены: медицинские маски, антисептики, мыло и т.д. С ближайшего вторника сотрудники государственных учреждений продолжат свою работу в ограниченном составе при соблюдении обязательной нормы площади рабочего места каждого сотрудника не менее чем в восемь кв м.

Правительство также постановило выделить дополнительные €700 млн, что составляет 3% кипрского ВВП, на поддержку частных компаний, их работников, а также уязвимых групп населения. Еще €100 млн отдельно получит национальная система здравоохранения.

Новые правила пересечения кипрской границы

Президент сообщил, что кабинет министров также принял решение, что представителям тех категорий, которым разрешено посещать Кипр (кипрские граждане; люди, проживающие в этом островном государстве на легальных основаниях; иностранные граждане, работающие на Кипре; лица, работающие в дипломатических и других миссиях на острове в соответствии с двусторонними или международными конвенциями), необходимо будет по прибытии на остров иметь при себе сертификат, подтверждающий, что они прошли тест на коронавирус с итоговым отрицательным результатом этого обследования. Но даже после предоставления кипрским властям этого документа им все равно предстоит провести 14 дней на карантине в местах, специально отведенных для этих целей кипрским государством.

Греко-кипрские власти также приняли решение закрыть до 30 апреля все пункты перехода через межобщинную границу острова. Ранее власти непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) запретили пересекать внутреннюю границу Кипра грекам-киприотам и любым иностранцам, сохранив это право только за "гражданами" самой ТРСК. Так что перемещения лиц между греческой и турецкой общинами острова теперь не будет по крайней мере до конца апреля.

Правительство Республики Кипр также решило, что учащимся за рубежом кипрским студентам, которые пожелают не возвращаться на родину во время пасхальных каникул и остаться до конца апреля в странах своего обучения, будет выплачено пособие в €750.

Число инфицированных на острове

На Кипре на данный момент официально выявлено 32 случая заражения новым коронавирусом: 26 из них на греческом юге острова и шесть - на турецком севере.