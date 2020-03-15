"Аэрофлот" организует рейсы в европейские города для возвращения российских пассажиров

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" организует специальные вывозные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой, следует из сообщения компании.

"В связи с временным прекращением полетов по ряду направлений "Аэрофлот" реализует специальную программу рейсов в европейские города для возвращения российских пассажиров "Аэрофлота", имеющих билеты на даты вылета 16 марта и позднее, - говорится в сообщении. - Специальные рейсы <…> будут организованы в связи с прекращением регулярного авиасообщения. Изменение даты и времени вылета будет произведено однократно без обращения пассажира и направлено на адрес электронной почты, указанный при бронировании".

"Аэрофлот" напомнил, что рекомендует пассажирам, находящимся в европейских странах, регулярно проверять статус бронирования на сайте авиакомпании и свою электронную почту.

На данный момент на сайте "Аэрофлота" опубликована информация о вывозных рейсах из Мюнхена, Франкфурта, Праги, Барселоны, Копенгагена, Вильнюса и Вены. Список будет обновляться, уточнили в компании.

Ранее перевозчик сообщил о масштабном сокращении европейских рейсов. С 16 марта вступает в силу очередное ограничение авиасообщения на фоне распространения коронавируса. С понедельника авиакомпании смогут выполнять рейсы только в столицы стран - членов ЕС, а также в Лондон, Женеву, Осло из терминала F московского аэропорта Шереметьево. Росавиация уже официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов. Авиакомпании смогут выполнять только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой.

За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в Китай, Южную Корею, Иран. Также авиакомпании сокращают рейсы на некоторых направлениях из-за снижения спроса или решения властей этих стран закрыть въезд.