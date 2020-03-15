Скандинавская авиакомпания SAS временно увольняет 90% персонала

СТОКГОЛЬМ, 15 марта. /ТАСС/. Скандинавский авиаперевозчик SAS ("Скандинавские авиалинии") принял решение отправить в неоплачиваемый отпуск 10 тыс. человек, или 90% персонала, в связи с падением спроса на авиаперелеты из-за распространения коронавируса. Об этом в воскресенье на пресс-конференции сообщил глава компании Рикард Густафссон.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

"Спрос на авиабилеты практически исчез. С завтрашнего дня мы сделаем временный перерыв в основной части нашей деятельности, - отметил он. - Компании необходимо сократить персонал до 90%, то есть около 10 тыс. человек".

По его словам, рейсы будут продолжать совершаться в отдельные города Швеции, Норвегии, а также в Лондон и Франкфурт-на-Майне.

В Норвегии и Дании существуют правила, разрешающие временные увольнения, но в Швеции их нет. "Вот почему мы рассматриваем возможность объявить о большем числе уведомлений в Швеции. Мы должны адаптироваться к ситуации", - сказал Густафссон, добавив, что надеется избежать увольнений.