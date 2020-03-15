Король Марокко распорядился выделить около $1 млрд на борьбу с коронавирусом в стране

РАБАТ, 15 марта. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI дал указание правительству приступить к немедленному созданию специального фонда объемом в 10 млрд дирхамов (около $1 млрд), предназначенного для противодействия распространению в стране коронавируса нового вида. Об этом говорится в коммюнике канцелярии монарха, опубликованном в воскресенье.

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем".

"Жизнь не будет прежней в обозримом будущем". Мировые СМИ — о распространении коронавируса

"Его Величество Король Мухаммед VI дал правительству свои указания немедленно создать специальный фонд, предназначенный для реагирования на пандемию коронавируса", - отмечается в документе.

"Этот фонд объемом 10 млрд дирхамов будет использован <...> для покрытия расходов обновления медицинской системы в части, касающейся соответствующей инфраструктуры и дополнительных средств, которые необходимо приобрести в срочном порядке", - сообщили в канцелярии монарха. Фонд также "послужит поддержке национальной экономики путем принятия целого ряда мер, которые будут предложены правительством". Речь идет о "поддержке секторов, уязвимых перед лицом ударов, нанесенных кризисом из-за коронавируса, таких как туризм". Кроме того, подчеркивается в коммюнике, деньги будут потрачены на "сохранение рабочих мест и смягчение социальных последствий возникшего кризиса".

Ранее в воскресенье власти Марокко приняли решение "приостановить до дальнейшего уведомления все международные пассажирские рейсы на свою территорию и со своей территории". Подчеркивалось, что предпринятый шаг "является частью профилактических мер против распространения коронавируса". В соответствии с решением властей все международные рейсы приостановил марокканский национальный авиаперевозчик Royal Air Maroc до нового уведомления.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Марокко был зафиксирован 2 марта. С тех пор, по официальным данным, заразились 28 человек, включая министра оборудования, транспорта, логистики и водных ресурсов Абделькадера Амару. Один человек умер.