Онлайн-сервисы увеличивают сроки доставки товаров из-за возросшего спроса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские онлайн-сервисы увеличили сроки доставки продуктов питания и других товаров из-за возросшего на фоне вспышки коронавируса спроса, сообщили в воскресенье ТАСС несколько представителей рынка.

"В последние дни мы наблюдаем повышенный спрос на доставку продуктов на дом. Из-за возросшего количества заказов сроки доставки были увеличены, а временные интервалы заняты на несколько дней вперед", - сообщил ТАСС генеральный директор "Утконос онлайн" Дэнни Перекальски.

Спрос на услугу доставки продуктов до дверей настолько высокий, что в нескольких городах в ближайшие дни заняты большинство временных интервалов, сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса доставки из супермаркетов продуктов и товаров первой необходимости "СберМаркет". Корректирует условия доставки заказанных онлайн товаров и X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), сообщил представитель компании.

В связи с этим оперативно увеличиваются ресурсы доставки, число машин и курьеров, сообщили в X5. "Утконос" расширяет штат, перестраивает логистические процессы и работает над непрерывным пополнением товаров на складе. Кроме того, ретейлер напоминает своим клиентам, что, помимо курьерской доставки, можно воспользоваться продуктоматами с самовывозом. Помимо этого, "СберМаркет" изучает возможность увеличения минимальной стоимости заказа в отдельных городах, чтобы "сохранить высокое качество нашего сервиса", сообщили в пресс-службе сервиса.

В связи с распространением нового коронавируса покупатели стали в комментариях к заказу просить курьеров надевать медицинские маски, если они чувствуют симптомы ОРВИ, сообщил ТАСС управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис. Клиенты "СберМаркета" также получили возможность попросить курьера о бесконтактной доставке в комментариях к заказу - пакеты с продуктами будут оставлены у дверей, сообщили в пресс-службе сервиса.

На какие продукты растет спрос

Ежедневное количество полученных заказов от клиентов "СберМаркета" 13 и 14 марта увеличилось в среднем на 104% по всем 40 городам присутствия по сравнению с прошлыми выходными, сообщил представитель сервиса. Среди самых популярных товаров - бананы, сахар, молоко, сыр, свежие фрукты и овощи (яблоки, апельсины, томаты), которые приобретаются регулярно, при этом продажи круп и макаронных изделий за неделю выросли в два раза, консервов и солений - на 79%.

В iGooods зафиксировали рост спроса из-за коронавируса на 30% в основном за счет Санкт-Петербурга и Москвы. Потребители стали активнее закупать крупы, макароны и консервы сроком годности от 6-12 месяцев. Средний чек, который обычно составляет 3500-3600 рублей, вырос на 25%.