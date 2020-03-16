Российские авиакомпании приостановили полеты в Европу на фоне коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании с понедельника приостанавливают полеты во все страны Европейского союза. Полеты могут выполняться только в столицы этих государств из терминала F Шереметьево. Более того, в воскресенье вечером "Аэрофлот" принял решение полностью закрыть полеты даже в часть европейских столиц.

Такое решение было принято оперативным штабом по предупреждению коронавирусной инфекции в России в пятницу. Позже штаб разъяснил, что под ограничение пока что не подпадают рейсы в Великобританию. В субботу авиакомпании были официально уведомлены телеграммой Росавиации и оперативно сообщили о том, какие направления планируют закрыть.

Куда приостановлены полеты

"Аэрофлот", "Сибирь", "Победа", "Уральские авиалинии", "Россия", согласно данным Росавиации, занимают около 70% рынка перевозок пассажиров. В субботу "Аэрофлот" сообщил, что закроет рейсы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону, Цюрих. В воскресенье список "закрытых" городов пополнился Прагой, Копенгагеном, Осло, Вильнюсом, Варшавой, Таллином, Веной, Кишиневом и городами Центральной Азии: Ташкентом, Бухарой и Самаркандом. До 18-20 марта "Аэрофлот" обеспечит вывозные рейсы из части этих городов. Также закрыты все европейские рейсы авиакомпании "Россия". "Победа" закрыла практически всю международную сеть полетов, за исключением рейсов в Дубай (ОАЭ), Тиват (Черногория), Гюмри (Армения), Стамбул, Анталью и Аланью (Турция).

Авиакомпании продолжают полеты

Авиакомпания S7 сообщила, что закроет рейсы из России в Австрию, Болгарию, Чехию, Кипр. Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе S7, из международных рейсов у авиакомпании остаются только полеты из Москвы в Черногорию, Турцию, Казахстан, Армению, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию. Из регионов - также в Азербайджан, Японию, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ.