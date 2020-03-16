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Распространение коронавируса нового типа

Российские авиакомпании приостановили полеты в Европу на фоне коронавируса

Под ограничение пока что не подпадают рейсы в Великобританию
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании с понедельника приостанавливают полеты во все страны Европейского союза. Полеты могут выполняться только в столицы этих государств из терминала F Шереметьево. Более того, в воскресенье вечером "Аэрофлот" принял решение полностью закрыть полеты даже в часть европейских столиц.

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Такое решение было принято оперативным штабом по предупреждению коронавирусной инфекции в России в пятницу. Позже штаб разъяснил, что под ограничение пока что не подпадают рейсы в Великобританию. В субботу авиакомпании были официально уведомлены телеграммой Росавиации и оперативно сообщили о том, какие направления планируют закрыть.

Куда приостановлены полеты

"Аэрофлот", "Сибирь", "Победа", "Уральские авиалинии", "Россия", согласно данным Росавиации, занимают около 70% рынка перевозок пассажиров. В субботу "Аэрофлот" сообщил, что закроет рейсы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону, Цюрих. В воскресенье список "закрытых" городов пополнился Прагой, Копенгагеном, Осло, Вильнюсом, Варшавой, Таллином, Веной, Кишиневом и городами Центральной Азии: Ташкентом, Бухарой и Самаркандом. До 18-20 марта "Аэрофлот" обеспечит вывозные рейсы из части этих городов. Также закрыты все европейские рейсы авиакомпании "Россия". "Победа" закрыла практически всю международную сеть полетов, за исключением рейсов в Дубай (ОАЭ), Тиват (Черногория), Гюмри (Армения), Стамбул, Анталью и Аланью (Турция).

Авиакомпании продолжают полеты

Авиакомпания S7 сообщила, что закроет рейсы из России в Австрию, Болгарию, Чехию, Кипр. Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе S7, из международных рейсов у авиакомпании остаются только полеты из Москвы в Черногорию, Турцию, Казахстан, Армению, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию. Из регионов - также в Азербайджан, Японию, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ.

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"Аэрофлот" продолжит выполнение рейсов в 21 европейский город (Брюссель, Будапешт, Софию, Лондон, Берлин, Афины, Дублин, Мадрид, Рим, Ригу, Амстердам, Лиссабон, Бухарест, Белград, Любляну, Хельсинки, Загреб, Тиват, Женеву, Стокгольм, Париж, Ларнаку). Компания также продолжает полеты в страны СНГ, США, ОАЭ, Иран, Египет, Японию, Таиланд, Мальдивы, Вьетнам, Индию и др, следует из информации на сайте компании. Количество рейсов в Китай было сокращено

"Уральские авиалинии" на данный момент - единственная авиакомпания, которая воспользовалась возможностью вылетать из терминала F Шереметьево. Как сообщалось ранее, авиакомпания перенесла рейсы в Барселону из Домодедово в Шереметьево.

Ограничение железнодорожного сообщения

Кроме авиационных перевозок, также активно сокращается и международное сообщение РЖД. На данный момент временно ограничено сообщение с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, с 17 марта временно приостановится движение поездов в Латвию. С понедельника поезда из Москвы и других российских городов в Калининград и обратно не будут останавливаться на территории Литвы.

Кроме того, были отменены поезда в Китай и КНДР. Международное железнодорожное сообщение продолжается с Финляндией, Кыргызстаном и Казахстаном.

 

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