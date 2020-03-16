ФРС США снизила базовую процентную ставку почти до нуля

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, снизила ставку почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС).

"Последствия коронавируса будут оказывать воздействия на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%", - отмечается в заявлении.