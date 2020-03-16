Трамп поприветствовал решения ФРС о снижении ставки и закупке облигаций

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции ЦБ страны, снизить ставку почти до нуля и начать политику количественного смягчения. Об этом американский лидер заявил в воскресенье на брифинге в Белом доме.

"Я на самом деле очень рад. И я хотел бы поздравить ФРС", - сказал он, комментируя решение о снижении ставки. "В дополнение к этому, что также очень важно, ФРС закупит гособлигации на сумму в 500 млрд долларов, а также ипотечные ценные бумаги на сумму в $200 млрд, и эти цифры могут увеличиться", - подчеркнул Трамп.

"Это действительно хорошая новость, и это действительно хорошо для нашей страны", - указал президент.

Ранее Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.